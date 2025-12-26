Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın sezon finali, Düzce'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağı, Düzce'de start aldı.

Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcu Valilik Meydanı'nda hazırlanan start alanına geldi.

Burada açılış seremonisiyle başlayan yarışta ekipler, sıralama turu için hazırlanan Beyköy Beldesi Çalıcuma mevkisindeki piste geçti. Ekipler, çamur kaplı pistte en iyi dereceyi yapmak için birbirleriyle yarıştı.

İki gün boyunca toplam uzunluğu 251 kilometre olan 4 özel etapta yarışacak sporcular, ilk gün Gölyaka'da yer alan 76,47 kilometrelik "Üç Göller" etabını, ikinci gün ise 48,15 kilometrelik "Son Baja" etabını ikişer kez geçecek.

Yarışma, 28 Aralık'ta Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.