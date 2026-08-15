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Türkiye B1 Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sahaya Çıkıyor

Türkiye B1 Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Sahaya Çıkıyor
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Türkiye B1 Futbol Erkek Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek IBSA B1 Futbol Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda İspanya, Romanya ve İtalya ile karşılaşacak. Geçmişte 2015'te şampiyonluk ve 2022'de gümüş madalya kazanan milliler, bu turnuvada yeni bir başarı hedefliyor.

TÜRKİYE B1 Futbol Erkek Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek 'IBSA B1 Futbol Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek. B Grubu'nda yer alan milliler; İspanya, Romanya ve İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye B1 Futbol Erkek Milli Takımı, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek 'IBSA B1 Futbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Avrupa'nın önde gelen 8 ülkesini bir araya getirecek organizasyon, Strasbourg'daki Euro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Grup karşılaşmalarıyla başlayacak şampiyona; yarı final, klasman ve final müsabakalarıyla tamamlanacak. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Romanya katılacak.

Şampiyonada mücadele edecek takımların grupları ise şöyle:

A Grubu: Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan

B Grubu: Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya

Milli takımın maç fikstürü:

17 Ağustos 2026 Pazartesi - 19.30

Türkiye - İspanya

18 Ağustos 2026 Salı - 22.30

Romanya - Türkiye

19 Ağustos 2026 Çarşamba - 19.30

İtalya - Türkiye

Grup aşamasının ardından ekipler, elde edecekleri sıralamaya göre yarı final veya klasman müsabakalarına çıkacak. Yarı final karşılaşmaları 21 Ağustos'ta, üçüncülük ve final müsabakaları ise 23 Ağustos'ta oynanacak.

Türkiye B1 Futbol Erkek Milli Takımı kadrosu:

Teknik ekip: Ömer Gökkaya - Başantrenör, Ömer Eşkara - Yardımcı Antrenör, Hasan Çeri - Kaleci Antrenörü, Ömer Vehbi Altınöz - Fizyoterapist

Kaleciler: 1 - Arif Şimşek, 38 - Arda Akbulut

Futbolcular: 3 - Muhammed Ali Öktem, 5 - Ertuğrul Demirel, 6 - Mehmet Dinçer, 7 - Emrah Öcal, 8 - Eray Sertkaya, 9 - Ömür Mercan, 10 - İbrahim Üzüm, 17 - Emre Aslan, 32 - Hasan Ünsal

B1 Futbol Milli Takımı, 2015 yılında kazandığı Avrupa şampiyonluğu ve 2022'de elde ettiği gümüş madalyanın ardından Strasbourg 2026'ya yeni bir başarı hedefiyle çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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