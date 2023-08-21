Türkiye, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 52 madalya kazandı
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20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye, 16 altın, 14 gümüş ve 22 bronz madalya kazanarak genel klasmanda 4. sırada yer aldı. Şampiyonada 10 farklı paralimpik spor dalında mücadele eden Türk sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota hakkı elde etti.
20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve 10 farklı paralimpik sporun yer aldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye, 16 altın, 14 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 52 madalyaya ulaşarak genel klasmanda 4'üncü sırada şampiyonayı tamamladı.
Şampiyonaya 8 branşta toplam 88 sporcu ile katılım sağlayan Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Para Atıcılık branşında Çağla Baş ile kota hakkı elde etti. Böylelikle Türkiye, toplam kota sayısında 6 branşta 32 sporcuya ulaştı.
Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
PARA JUDO
Ecem Taşın Çavdar, Kadınlar J1 48kg – gümüş madalya
Zeynep Çelik, Kadınlar J2 57kg – gümüş madalya
Gökçe Yavuz, Erkekler J1 73kg – bronz madalya
Döndü Yeşilyurt, Kadınlar J1 57kg – altın madalya
Merve Uslu, Kadınlar J1 70kg – gümüş madalya
Nazan Akın Güneş, Kadınlar J1 +70kg – gümüş madalya
Yasin Çimciler, Erkekler J1 90kg – bronz madalya
Onur Taştan, Erkekler J1 +90kg – bronz madalya
İbrahim Bölükbaşı, Erkekler J2 +90kg – bronz madalya
Para Judo Kadın Milli Takımı – altın madalya
Para Judo Erkek Milli Takımı – gümüş madalya
TS TENİS
Ahmet Kaplan, Quad Tekler – bronz madalya
Ahmet Kaplan & Uğur Altınel, Quad Çiftler – gümüş madalya
PARA TAEKWONDO
Meryem Betül Çavdar, Kadınlar K44 -52kg – altın madalya
Mahmut Bozteke, Erkekler K44 -63kg – altın madalya
Ali Can Özcan, Erkekler K44 -58kg – altın madalya
Gamze Gürdal, Kadınlar K44 -57kg – altın madalya
Nurcihan Ekinci, Kadınlar K44 -47kg – gümüş madalya
Lütfiye Özdağ, Kadınlar K44 -65kg – gümüş madalya
Fatih Çelik, Erkekler K44 -70kg – gümüş madalya
Seçil Er, Kadınlar K44 -65kg – bronz madalya
Oktay Atalay, Erkekler K44 -80kg – bronz madalya
Mehmet Sami Saraç, Erkekler K44 +80kg – bronz madalya
PARA ATICILIK
Ayşegül Pehlivanlar, P2 Kadınlar 10m Havalı Tabanca – altın madalya
Hakan Çevik, R5 Karışık 10m Havalı Tüfek – bronz madalya
PARA BADMINTON
Ebru Gökşen & Lars Porrenga, WH1-WH2 Karışık Çiftler – bronz madalya
Fuat Soruklu-Mustafa Tuğra Nur, SL3-SL4 Erkekler Çiftler – bronz madalya & bronz madalya
Emine Seçkin & Ebru Gökşen, WH1-WH2 Kadınlar Çiftler – bronz madalya & bronz madalya
İlker Tuzcu & Burak May, Erkekler SU5 Çiftler – bronz madalya & bronz madalya
Tuğçe Çelik, Kadınlar SL4 Tekler – bronz madalya
Zehra Bıyık, Kadınlar SU5 Tekler – bronz madalya
İlker Tuzcu, Erkekler SU5 Tekler – bronz madalya
Narin Uluç, Kadınlar WH2 Tekler – bronz madalya
Narin Uluç & Francisco Motero, WH1-WH2 Karışık Çiftler – Altın Madalya
Halime Yıldız, Kadınlar SL3 Tekler – altın madalya
Emine Seçkin, Kadınlar WH2 Tekler – altın madalya
PARA OKÇULUK
Bahattin Hekimoğlu & Yiğit Caner Aydın, W1 Erkek Çiftler – altın madalya
Öznur Cüre & Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadın Çiftler – altın madalya
Yağmur Şengül & Merve Nur Eroğlu, Klasik Yay Kadın Çiftler – altın madalya
Yavuz Papağan & Sadık Savaş, Klasik Yay Erkekler Çiftler – gümüş madalya
Yağmur Şengül & Sadık Savaş, Klasik Yay Karışık Çiftler – altın madalya
Nil Mısır & Bahattin Hekimoğlu, W1 Karışık Çiftler – gümüş madalya
Öznur Cüre & Murat Turan, Makaralı Yay Karışık Takım – bronz madalya
Öznur Cüre, Makaralı Yay Kadınlar Tekler – bronz madalya
Yağmur Şengül, Klasik Yay Kadınlar Tekler – gümüş madalya
Sadık Savaş, Klasik Yay Erkekler Tekler – altın madalya
Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadınlar Tekler – altın madalya
Nil Mısır, W1 Kadınlar Tekler – gümüş madalya
Bahatin Hekimoğlu, W1 Erkekler Tekler – gümüş madalya