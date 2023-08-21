Türkiye, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 52 madalya kazandı

20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye, 16 altın, 14 gümüş ve 22 bronz madalya kazanarak genel klasmanda 4. sırada yer aldı. Şampiyonada 10 farklı paralimpik spor dalında mücadele eden Türk sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota hakkı elde etti.

20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen ve 10 farklı paralimpik sporun yer aldığı Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türkiye, 16 altın, 14 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 52 madalyaya ulaşarak genel klasmanda 4'üncü sırada şampiyonayı tamamladı.

Şampiyonaya 8 branşta toplam 88 sporcu ile katılım sağlayan Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Para Atıcılık branşında Çağla Baş ile kota hakkı elde etti. Böylelikle Türkiye, toplam kota sayısında 6 branşta 32 sporcuya ulaştı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

PARA JUDO

Ecem Taşın Çavdar, Kadınlar J1 48kg – gümüş madalya

Zeynep Çelik, Kadınlar J2 57kg – gümüş madalya

Gökçe Yavuz, Erkekler J1 73kg – bronz madalya

Döndü Yeşilyurt, Kadınlar J1 57kg – altın madalya

Merve Uslu, Kadınlar J1 70kg – gümüş madalya

Nazan Akın Güneş, Kadınlar J1 +70kg – gümüş madalya

Yasin Çimciler, Erkekler J1 90kg – bronz madalya

Onur Taştan, Erkekler J1 +90kg – bronz madalya

İbrahim Bölükbaşı, Erkekler J2 +90kg – bronz madalya

Para Judo Kadın Milli Takımı – altın madalya

Para Judo Erkek Milli Takımı – gümüş madalya

TS TENİS

Ahmet Kaplan, Quad Tekler – bronz madalya

Ahmet Kaplan & Uğur Altınel, Quad Çiftler – gümüş madalya

PARA TAEKWONDO

Meryem Betül Çavdar, Kadınlar K44 -52kg – altın madalya

Mahmut Bozteke, Erkekler K44 -63kg – altın madalya

Ali Can Özcan, Erkekler K44 -58kg – altın madalya

Gamze Gürdal, Kadınlar K44 -57kg – altın madalya

Nurcihan Ekinci, Kadınlar K44 -47kg – gümüş madalya

Lütfiye Özdağ, Kadınlar K44 -65kg – gümüş madalya

Fatih Çelik, Erkekler K44 -70kg – gümüş madalya

Seçil Er, Kadınlar K44 -65kg – bronz madalya

Oktay Atalay, Erkekler K44 -80kg – bronz madalya

Mehmet Sami Saraç, Erkekler K44 +80kg – bronz madalya

PARA ATICILIK

Ayşegül Pehlivanlar, P2 Kadınlar 10m Havalı Tabanca – altın madalya

Hakan Çevik, R5 Karışık 10m Havalı Tüfek – bronz madalya

PARA BADMINTON

Ebru Gökşen & Lars Porrenga, WH1-WH2 Karışık Çiftler – bronz madalya

Fuat Soruklu-Mustafa Tuğra Nur, SL3-SL4 Erkekler Çiftler – bronz madalya & bronz madalya

Emine Seçkin & Ebru Gökşen, WH1-WH2 Kadınlar Çiftler – bronz madalya & bronz madalya

İlker Tuzcu & Burak May, Erkekler SU5 Çiftler – bronz madalya & bronz madalya

Tuğçe Çelik, Kadınlar SL4 Tekler – bronz madalya

Zehra Bıyık, Kadınlar SU5 Tekler – bronz madalya

İlker Tuzcu, Erkekler SU5 Tekler – bronz madalya

Narin Uluç, Kadınlar WH2 Tekler – bronz madalya

Narin Uluç & Francisco Motero, WH1-WH2 Karışık Çiftler – Altın Madalya

Halime Yıldız, Kadınlar SL3 Tekler – altın madalya

Emine Seçkin, Kadınlar WH2 Tekler – altın madalya

PARA OKÇULUK

Bahattin Hekimoğlu & Yiğit Caner Aydın, W1 Erkek Çiftler – altın madalya

Öznur Cüre & Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadın Çiftler – altın madalya

Yağmur Şengül & Merve Nur Eroğlu, Klasik Yay Kadın Çiftler – altın madalya

Yavuz Papağan & Sadık Savaş, Klasik Yay Erkekler Çiftler – gümüş madalya

Yağmur Şengül & Sadık Savaş, Klasik Yay Karışık Çiftler – altın madalya

Nil Mısır & Bahattin Hekimoğlu, W1 Karışık Çiftler – gümüş madalya

Öznur Cüre & Murat Turan, Makaralı Yay Karışık Takım – bronz madalya

Öznur Cüre, Makaralı Yay Kadınlar Tekler – bronz madalya

Yağmur Şengül, Klasik Yay Kadınlar Tekler – gümüş madalya

Sadık Savaş, Klasik Yay Erkekler Tekler – altın madalya

Sevgi Yorulmaz, Makaralı Yay Kadınlar Tekler – altın madalya

Nil Mısır, W1 Kadınlar Tekler – gümüş madalya

Bahatin Hekimoğlu, W1 Erkekler Tekler – gümüş madalya