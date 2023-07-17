Türkiye Atletizm Federasyonu, Yabancı Sporcu Yarıştırmama Kararı Aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), kulüplerle yaptığı istişare sonucu liglerde ve milli takımda yabancı sporcu yarıştırılmamasına karar verdi. TAF Başkanı Fatih Çintimar, yerli atletlerle başarı kovaladıklarını ve kendi yetiştirdikleri çocuklarla ülkeyi temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, milli atlet Ersu Şaşma'nın dünyadaki yerini sabitlediğini söyledi.

"Kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla ülkemizi temsil ediyoruz"

"Sporcularımızın tamamı altyapıdan"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,- Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 2020 yılında kulüplerle yaptığı istişare sonucu liglerde ve milli takımda yabancı sporcu yarıştırılmamasına ilişkin bir karar almıştı. TAF Başkanı Fatih Çintimar, federasyon olarak aldıkları bu karara ve kararın etkilerine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Milli atlet Ersu Şaşma ile ilgili de konuşan Çintimar, "Ersu, hoca değişiminden sonra yoluna devam ediyor. Yoluna devam ederken arada bazı yarışmalarda performansta düşüş söz konusuydu. Almanya'daki yarışta 5.90 atlayarak olimpiyat kotasını geçti. Hem Türkiye hem Balkan rekoru olması lazım. Böyle bir dereceyle dünyadaki yerini sabitledi, 'Ben dünyada zirvedeyim' diyebilecek bir sporcu olduğunu gösterdi. Kötü derece elde ettiğinde hemen başka şeylere başvurup sporcumuzu yıpratmaya çalışanlar oluyor. Atletizmde bazen inişler bazen çıkışlar olur. İnişler olduğunda destek olunması, moral motivasyon bozucu söylemlerden uzak durulması gerekiyor. Çocuklarımız iyi derece yapamadığında da onlara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.