Türkiye Atletizm Federasyonu, Çocuk Atletizm Programı ile Dünya Atletizm Şampiyonası'na davet edildi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen 'Çocuk Atletizm Programı' ile son 2 yılda 5 bin eğitmen tarafından yaklaşık 40 bin çocuk eğitim programına dahil edildi. Dünya Atletizm Federasyonu, projenin başarısını gözlemleyerek Türkiye'yi Dünya Atletizm Şampiyonası'na davet etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye genelinde çocukların atletizme kazandırılmasını hedefleyen ' Çocuk Atletizm Programı' ile son 2 yılda 5 bin eğitmen tarafından yaklaşık 40 bin çocuk eğitim programına dahil edildi. Hayata geçirilen projenin çıktılarının olumlu olduğunu ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 19-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılım sağlayacak ülkelere proje ile ilgili sunum ve tanıtım yapılması için Dünya Atletizm Federasyonu'ndan davet aldıklarını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, atletizmin tabana yayılması açısından projenin çok önemli olduğunu söyledi. Göreve başladıkları günden bugüne kadar Dünya Atletizm Federasyonu ile tüm ülkelerin ortaklaşa yapmış olduğu Çocuk Atletizm Programı'nı devam ettirdiklerini kaydeden Çintimar, "Son 2 yıldır yapmış olduğumuz verimli çalışmalar Dünya Atletizm Federasyonu'nun da dikkatini çekti. Bu çalışmalarımızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüz ile birlikte tüm illerde, ilçelerde, köylerde gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerimiz neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz eğitimlerle birlikte kurslar açılması ve Milli Eğitim Bakanlığımızın modül olarak çocuk atletizmini halk eğitimleri statüsüne almasıyla birlikte önce 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 8-14 yaş grubuna kadar bu yıl açılan modüllerle çocuklarımızın küçük yaşlarda atletizm branşlarıyla tanışması ve diğer spor branşlarına da taban oluşturacak şekilde çocuklarımızın sporla tanışmasını sağlamış durumdayız" dedi.

"PROJE İLE İLGİLİ MACARİSTAN'DA SUNUM YAPACAĞIZ"

Son 2 yılda 5 bine yakın eğitmen vasıtasıyla yaklaşık 40 bin çocuğun bu eğitimlerden faydalandığını vurgulayan Çintimar, eğitimlerin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti. Çintimar, "Dünya Atletizm Federasyonu, Türkiye'nin yaptığı bu çalışmadan ve Türkiye'nin son yıllarda atletizmde gelişmesinden memnuniyeti ile birlikte bizim burada yaptığımız çalışmaların diğer ülkelere de örnek olması için bizden Budapeşte'de yapılacak olan Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacak ülkelere bir sunum yapmamızı ve bilgi vermemizi arzu ettiler. Biz de önümüzdeki haftalarda Macaristan'da Dünya Atletizm Federasyonu üyelerine çocuk atletizmine yönelik sunum gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.