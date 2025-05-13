Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, İsviçre'de

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) davetiyle İsviçre'ye gitti.

Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın yanı sıra seyahatte federasyon genel sekreteri Tekin Yaman da yer aldı.

Lozan kentindeki oryantasyon toplantısına katılan Karadağ, EA Ofisi'ni inceledi. Karadağ ayrıca Avrupa Atletizm Birliğinin çalışma toplantılarına katılacak ve hedeflerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.