TAF Başkanı Karadağ, Azerbaycan'da Avrupa Atletizm Birliği CEO Konferansı'na katıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Atletizm Birliği (EU) CEO Konferansı'na katıldı.

Federasyondan yapılana açıklamaya göre Başkan Karadağ, Bakü'de gerçekleştirilen konferansta Azeybaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov, Azerbaycan Atletizm Federasyon Başkanı Cavid Gurbanov, başkan vekili Konul Nurulleyeva ve genel sekreter Muharram Sultanzadeh ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Karadağ, Türkiye'nin Azerbaycan ile güçlü ve derin bağlara sahip olduğun belirtti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Karadağ, "Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissettik. Ferid Gayıbov çok başarılı bir isim ve gelişmeleri yakından takip ediyor. İki kardeş ülke birlikte gelişmeye ve büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.