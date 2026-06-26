Haberler

Türkiye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri ve takım kadroları belli oldu.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçındaki Türkiye-ABD mücadelesinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Montella'dan ABD karşısında sürprizlerle dolu 11

İlk 11'imiz sürprizlerle dolu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Çılgın Türkler, Amerika'yı yeniden fethetti

Sahada kaybetsek de tribünde asla! Amerika o seslerle inledi
Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda

El ele üst tura çıktılar, birinin son 32'deki rakibi Brezilya oldu
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı

İlk 2 maçında gol dahi atamamışlardı, Almanya'ya karşı tarih yazdılar
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı