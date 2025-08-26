Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova ile Ligde Kalma Mücadelesi Verecek

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi Play-out karşılaşması İzmir'de yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakalarını 3. tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Kosova ile ligde kalma mücadelesine çıkacak.

Müsabaka, 28 Ekim Salı günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Play-out ilk maçında Kosova ile 24 Ekim'de deplasmanda mücadele edecek milliler, 28 Ekim'de İzmir'deki rövanş karşılaşması sonucunda rakibini elerse yoluna UEFA Uluslar B Ligi'nde devam edecek. Eşleşmeyi kaybeden ekip, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşecek.