Türkiye A Milli Futbol Takımı Almanya maçı hazırlıklarını tamamladı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi ve bu bölümde koşu ve pas çalışması yapıldı.???????
Kaynak: AA / Spor