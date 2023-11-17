Türkiye A Milli Futbol Takımı Almanya maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi ve bu bölümde koşu ve pas çalışması yapıldı.???????