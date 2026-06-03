7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Trophy Serisi'nde sahaya çıkacak
Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk etabında Letonya, Macaristan ve Norveç ile karşılaşacak.
Türkiye 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin ilk etabında mücadele edecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Makarska kentindeki organizasyon, 5-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Ay-yıldızlılar, toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada C Grubu'nda Letonya, Macaristan ve Norveç ile karşılaşacak.
Avrupa Trophy Serisi'nin ikinci etabı ise 26-28 Haziran tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirilecek.
Ekipler, organizasyonda Championship Serisi'ne yükselme hakkı elde etmeye çalışacak.