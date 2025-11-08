Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İlk Altın Madalyalarını Kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları, kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun'dan geldi.

Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.