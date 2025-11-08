Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İlk Altın Madalyalarını Kazandı
Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
