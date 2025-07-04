Türkiye, 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, finalde Avusturya'yı 101-79 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun final maçında Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Milli takım, maçın ilk periyodunu 39-24 önde tamamlarken, soyunma odasına da 67-43 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 93-60 önde geçtiği karşılaşmadan 101-79 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'de Salih Altuntaş, kaydettiği 19 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.