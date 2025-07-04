Türkiye, 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye, 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, finalde Avusturya'yı 101-79 yenerek şampiyonluğu elde etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk periyodu 39-24 önde kapatıp, maçı 101-79'luk skorla kazandı. Salih Altuntaş, 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, finalde Avusturya'yı 101-79 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun final maçında Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Milli takım, maçın ilk periyodunu 39-24 önde tamamlarken, soyunma odasına da 67-43 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 93-60 önde geçtiği karşılaşmadan 101-79 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'de Salih Altuntaş, kaydettiği 19 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

Günlerdir yanan İzmir'den sevindiren haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.