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Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

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Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Meriç Nehri'nde düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Ertürk, organizasyonun Avrupa ülkelerini bekleyen muhteşem bir organizasyon olacağını söyledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 7-8 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'na iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ertürk, AA muhabirine, Meriç Nehri'ndeki Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkurun kürek camiası için büyük kazanım olduğunu söyledi. Parkurdaki üçüncü organizasyonun 7-8 Eylül'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası olacağını hatırlatan Ertürk, "Şu anda 22 ülke katılacağını açıkladı. Bu sayı 24'e, 25'e çıkacaktır." diye konuştu.

Organizasyon için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ertürk, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar yapılmış en iyi 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı düzenleyeceğimiz konusunda iddialıyım. Muhteşem bir organizasyon Avrupa ülkelerini bekliyor. Zaten böyle bir organizasyonun üstüne ben eminim ki birçok ülke daha sonrasında kamplarını ve yarışlarını burada düzenlemek isteyecektir."

Ertürk, spor turizmi açısından önemli bir tesis olan parkurun hazırlanmasındaki destekleri dolayısıyla Edirne Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Avrupa şampiyonası için parkur hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakem heyetinin bazı ekstra istekleri oldu. Büyükler Avrupa ve dünya şampiyonalarında bile kullanılabilecek ısınma ve soğuma parkurlarımızı uzattık. Madalya iskelemizi büyüttük. Şu an burası, Paris'teki kadar kapsamlı bir organizasyon yapılabilecek düzeyde. Dünya şampiyonasına dahi aday olsak rahatlıkla organizasyonu kaldırabileceğimizi görüyoruz. Ayruca Avrupa'dan hakem heyeti gelecek. Son değerlendirmelerini verecekler. Biz de bu doğrultuda geliştirmelerimizi veya eksiklerimiz varsa tamamlamamızı yapacağız."

Kaynak: AA / Spor

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