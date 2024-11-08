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Türkiye, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak
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AVRUPA Voleybol Konfederasyonu, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte organizasyona ev sahipliği yapacak.

AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2026 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Türkiye, organizasyona Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bir grup etabı, 8'li Finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da Türkiye'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ev sahipliği ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise; "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, 2026 yılında güzel ülkemizde düzenlenecek. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şu şekilde:

Türkiye (Ev Sahibi)

Azerbaycan (Ev Sahibi)

İsveç (Ev Sahibi)

Çekya (Ev Sahibi)

Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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