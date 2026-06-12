Dünya Golbol Şampiyonası
Türkiye, Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda hem kadın hem erkek milli takımlarıyla çeyrek finale yükseldi. Erkekler namağlup, kadınlar ise 2 galibiyetle grupları tamamladı.
Türkiye, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda grup aşaması sona erdi.
X Grubu'nda yer alan Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, son maçında Ukrayna'yı 6-3 yenerek namağlup son 8'e kaldı.
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı ise Çin ile oynadığı karşılaşmayı 7-4 kaybetti ve C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.
Çeyrek finallerde Türkiye, erkeklerde Çin, kadınlarda da Brezilya ile karşılaşacak.