Türkiye 18 Yaş Altı Kız Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nı 13. Sırada Tamamladı

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Türkiye 18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, İspanya'da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 71-48 yenerek şampiyonayı 13. sırada bitirdi. Şeyma Yılık, 17 sayı ve 13 ribaunt ile galibiyette önemli bir rol oynadı.

Türkiye 18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 13. bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın on üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Roberto Estrello Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamlayan milliler, ilk yarıyı 32-28 üstün geçti. Skor avantajını sürdüren milli takım, üçüncü çeyreğini 47-37 önde bitirdiği maçı 71-48 kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı on üçüncü tamamladı.

Türkiye'de Şeyma Yılık, 17 sayı, 13 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Asya Barnes 16, Zümra Küçük ve Tuana Vural 13'er sayıyla galibiyete katkı verdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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