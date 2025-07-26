Türkiye 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

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Kuzey Makedonya'da düzenlenen EYOF 2025'te 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı finalde Fransa'yı 91-75 yenerek şampiyon oldu ve Türkiye'nin bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.

Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 98-82 mağlup eden milli takım, finalde Fransa ile karşılaştı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, ilk devreyi 44-33 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, sahadan 91-75 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Türkiye, böylece EYOF tarihinde basketboldaki ilk altın madalyasını kazandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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