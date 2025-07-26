Türkiye, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 26 Madalya Kazandı
Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025) sona erdi. Türkiye, organizasyonda 10 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak toplamda 26 madalya ile 4. sırada yer aldı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025) sona erdi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türk sporcular 10 altın, 9 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazandı. 48 ülkenin yer aldığı organizasyonda Türkiye 4. sırayı aldı.
Açıklamada, Türkiye'nin Bakü 2019'dan sonra tarihinin en başarılı EYOF organizasyonunu gerçekleştirdiği bildirildi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor