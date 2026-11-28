Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, İsrail'i 28-23 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 2. maçında İsrail'i 28-23 mağlup etti. Torshavn'da ilk yarıyı 12-10 önde bitiren ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Faroe Adaları ile oynayacak.
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 2. maçında İsrail'i 28-23 mağlup etti.
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'da oynanan A Grubu karşılaşmalarına 32-17'lik İzlanda yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, İsrail ile karşılaştı.
Vid Tjarnir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 12-10 önde bitiren Türkiye, sahadan 28-23 galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki son maçını yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Faroe Adaları ile oynayacak.
Kaynak: AA