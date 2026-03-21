Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi 2. tur
Türkiye, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 2. tur son maçında İspanya ile 0-0 berabere kalarak grubunu üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Solitude Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından milli takım; İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamladı. İspanya ise lider olarak finallere gitmeye hak kazandı.
Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Samet Aybaba da tribünden takip etti.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş