Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Fransa'ya 62-57 yenildi

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 62-57 yenildi. İzmir'deki şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Fransa ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 39-27 geride kapatan milliler, maçı da 62-57 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.