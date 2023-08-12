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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Fransa'ya 62-57 yenildi

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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 62-57 yenildi. İzmir'deki şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Fransa ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 39-27 geride kapatan milliler, maçı da 62-57 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 62-57 yenildi.

İzmir'deki şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Fransa ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 39-27 geride kapatan milliler, maçı da 62-57 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Spor

basketbol Türkiye Fransa Spor Haberler

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