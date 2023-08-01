Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Fikstürü Çekildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sezon, 27 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Mayıs 2024'te sona erecek. Son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil; TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1'inci Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan; TFF İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen; TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Şahin ile kulüp temsilcileri katıldı.