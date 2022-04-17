Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor: 2-0
Fenerbahçe-Hatayspor: 6-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler-Altay: 4-0
Kireçburnu-Fatih Vatanspor: 0-4
B Grubu:
Bitexen Sivasspor-ALG Spor: 1-6
Hakkarigücü-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-0
Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor: 2-0
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
Galatasaray Hepsiburada- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 0-1
Dudullu-Yukatel Kayseri Kadın FK: 4-1
AA / Ercan Çakar - Spor