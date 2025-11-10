Türk Yüzücüler İslami Dayanışma Oyunları'nda 9 Madalya Kazandı

Türk yüzücüler, 6. İslami Dayanışma Oyunları 3. gününde yüzmede 6 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli yüzücüler mücadele etti. Yüzme erkekler 200 metre kurbağalamada Doruk Yoğurtçuoğlu, 2: 13.63'lük derecesiyle altın madalya; kadınlar 200 metre kurbağalamada Pınar Dönmez, 2: 32.91'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 100 metre sırtüstünde Türkiye'yi temsil eden Sudem Denizli, 1: 02.31'lik derecesiyle; Mert Ali Satır ise 55.96'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı. 100 metre sırtüstünde Halime Zülal Zeren, 1: 03.62'lik derecesiyle gümüş madalya, Berk Özkul, 56.71'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Mert Ali Satır, Emre Sakcı, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m karışık karma bayrak takımı 3: 57.96'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, kelebekte de madalyalar geldi. 200 metrede Defne Tanığ, ve Polat Uzer Turnalı altın; Seher Kaya, 2: 15.57'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL