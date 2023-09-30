Türk Yüzücü Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı Yüzerek Geçti

Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, hali hazırda '7 Oceans' adı verilen parkurlardan 2'sini tamamladığını söyledi. Türkoğlu, "Kalan 5 kanalı da 5 yıl içerisinde tamamlarsam, dünyada bunu gerçekleştiren en genç kadın olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiş oluyorum. Umarım bu hayalimi de gerçekleştiririm" dedi.

Geçen yıl 29 Temmuz'da Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek bu denizi geçen en genç Türk sporcu olmasıyla adını duyuran Aysu Türkoğlu, bu yıl da Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Çok yoğun bir antrenman temposu olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Zaten yaz-kış durmadan yüzüyorum. Yaklaşık 4 senedir 12 ay boyunca denize giriyorum. Bunun yanında; sağlık anlamında check up, kilo alıp verme gibi konuların üzerinde de durmam gerekiyor. Bundan dolayı aslında yoğun tempodayım" açıklaması yaptı.

"YÜZERKEN KORKMUYORUM, ORAYA HER ŞEYİ BİLEREK GİDİYORUM"

Yüzdüğünde genellikle korku ve endişe hissetmediğini ifade eden Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bunların hepsini antrenmanlarda görüyorum. Bunu deneyimleyip öyle kanal girişine gitmiş oluyorum. Bundan dolayı da her bir geçişte veya yarışta korku gibi bir problem yaşamıyorum açıkçası. Ama kanaldan geçerken tabii ki de tehlikeli deniz canlıları oluyor. Hatta Kuzey Kanalı'nda çok fazla denizanasıyla temas yaşadım ve cidden çok yakıcı bir durum. Ama sonrasında önemli olan bundan zevk almak ve bunu o an yaşadığı yeri bilinçli bir şekilde tamamlayabilmek en değerli şey. Bu başarıları elde etmek benim için mükemmel. Ama benim için en değerli olan şey, Kuzey Kanalı başarısını Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirebilmiş olmak."