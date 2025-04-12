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Türk Telekom, Mersin Spor'u 94-80 Mağlup Etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u evinde 94-80 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta dikkat çeken performanslar sergilendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom : İsmet Akpınar 23, Alexander 10, Brown 19, Hanlan 8, Berkan Durmaz 7, Rodas 12, Smith, Makoundou 10, Mahir Ağva, Emre Melih Tunca 5

Mersin Spor: Olaseni 19, Cobbs 22, Pineiro, Cruz 9, Canberk Kuş 4, Magnay 1, Efianayi 15, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 6

1. Periyot: 23-26

Devre: 51-48

3. Periyot: 68-68

Beş faulle çıkan: 37.01 Cruz ( Mersin Spor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u evinde 94-80 yendi.

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Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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