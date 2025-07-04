Türk Telekom, Kristeon Lamar Bankston'ı Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan Kristeon Lamar Bankston'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Aris ve Hapoel Be'er Sheva takımlarında da yer almıştı. Kulüp ayrıca Braian Angola ile yollarını ayırdığını bildirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li Kristeon Lamar Bankston'ı kadrosuna kattı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan Kristeon Lamar Bankston'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Kristeon Lamar Bankston." denildi.
Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki basketbolcu, TOFAŞ'tan önce Aris ve Hapoel Be'er Sheva kulüplerinin formasını giydi.
Öte yandan Braian Angola??????? ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor