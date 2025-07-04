Türk Telekom, Kristeon Lamar Bankston'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan Kristeon Lamar Bankston'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, daha önce Aris ve Hapoel Be'er Sheva takımlarında da yer almıştı. Kulüp ayrıca Braian Angola ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li Kristeon Lamar Bankston'ı kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan Kristeon Lamar Bankston'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Kristeon Lamar Bankston." denildi.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki basketbolcu, TOFAŞ'tan önce Aris ve Hapoel Be'er Sheva kulüplerinin formasını giydi.

Öte yandan Braian Angola??????? ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu

Meclis karıştı! 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.