Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Türk Telekom, Esenler Erokspor'u 67-61 mağlup ederek sezonun 6. galibiyetini elde etti. Maçın periyotları 17-15, 25-28 ve 45-52 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Esenler Erokspor: Pangos 4, Galloway 5, Simmons 13, Cornelie 10, Egehan Arna 11, Crawford 10, Erten Gazi, Love 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 6
Türk Telekom : Devoe 7, Alexander 10, Usher 18, Simonovic, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 2, Smith 8, Trifunovic 1, Yavuz Gültekin, Bankston 2
1. Periyot: 17-15
Devre: 25-28
3. Periyot: 45-52
Beş faulle çıkanlar: 39.89 Cornelie, 35.00 Ahmet Duverioğlu ( Esenler Erokspor), 39.88 Alexander, 36.59 Bankston ( Türk Telekom )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasının kapanış maçında Türk Telekom, deplasmanda Esenler Erokspor'u 67-61 yendi.
Türk Telekom, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Esenler Erokspor, 6. kez mağlup oldu.