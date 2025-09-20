Haberler

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Yalçın Efe Turnuvası'nı Kazandı
Güncelleme:
Türk Telekom, Ankara'da düzenlenen Yalçın Efe Turnuvası finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 96-82 yenerek birinciliği elde etti.

Türk Telekom, Maroussi BC (Yunanistan), Lokomotiv Kuban ve Karşıyaka'nın katılımıyla Yalçın Efe Turnuvası düzenlendi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında ilk yarıyı 50-36 üstün geçen Türk Telekom, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek maçı 96-82 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
