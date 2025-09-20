Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Yalçın Efe Turnuvası'nı Kazandı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Ankara'da düzenlenen Yalçın Efe Turnuvası'nın final müsabakasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 96-82 yenerek birinci oldu.
Türk Telekom, Maroussi BC (Yunanistan), Lokomotiv Kuban ve Karşıyaka'nın katılımıyla Yalçın Efe Turnuvası düzenlendi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında ilk yarıyı 50-36 üstün geçen Türk Telekom, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek maçı 96-82 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor