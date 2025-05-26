Türk Telekom, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Geçerek Play-Off'a Yükseldi

Türk Telekom, Büyükçekmece'yi Deplasmanda Geçerek Play-Off'a Yükseldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-73 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Başkent temsilcisi, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Ata Kahraman 11, Franke 21, Emircan Koşut, Love 16, Bruinsma 9, Aybars Varlı, Yesukan Onar, Sajus 10, Arda Berk Kaya 4, Zagorac 2

Türk Telekom : Berkan Durmaz 6, Alexander 5, Bess 3, Hanlan 6, Smith 9, İsmet Akpınar 5, Brown 15, Emre Melih Tunca 19, Rodas 13, Mahir Ağva 3, Makoundou

1. periyot: 15-26

Devre: 38-45

3. periyot: 55-65

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı ikinci tur maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 84-73 mağlup etti.

Başkent temsilcisi, bu sonuçla play-off turunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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