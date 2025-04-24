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Türk Takımları Kadınlar EuroLeague'de Bireysel İstatistiklerde Öne Çıktı

Türk Takımları Kadınlar EuroLeague'de Bireysel İstatistiklerde Öne Çıktı
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2024-25 Kadınlar EuroLeague sezonunda Türk takımları, ÇİMSA ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Opet'in başarılı sonuçlarıyla dikkat çekti. Natasha Howard, 45 verimlilik puanıyla öne çıkarken, diğer oyuncular da bireysel başarılarıyla ligde fark yarattı.

2024-25 Kadınlar EuroLeague sezonunda başarılarıyla adlarından söz ettiren Türk takımlarında oyuncular da bireysel istatistikleriyle dikkat çekmeyi başardı.

2024-25 Kadınlar EuroLeague sezonunun, temsilcilerimizden ÇİMSA ÇBK Mersin'in 2'nciliği ve Fenerbahçe Opet'in 3'üncülüğü ile sona ermesinin ardından oyuncu istatistiklerinde de Türk takımlarının oyuncuları sezona damga vurgu.

Kadınlar EuroLeague'de hem normal sezon hem de play-off serisinde bireysel istatistikleriyle odak noktası haline gelen oyunculardan biri CIMSA CBK Mersin'den Natasha Howard oldu.

ÇİMSA ÇBK Mersin'de oldukça iyi sezon geçiren yıldız oyuncunun 45 verimlilik puanı elde ettiği en iyi performansı; 17 atışta 14 isabet bulduğu etkileyici istatistikle 29 sayıya ulaştığı ve 14 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 3 blok eklediği Tango Bourges Basket'e karşı oynadığı maç oldu.

Howard'ın takım arkadaşı Iliana Rupert ise 39 verimlilik puanıyla lig liderleri sıralamasında 2'nci sırada yer aldı ve şampiyon takım ZVVZ USK Praha'dan Brionna Jones aynı sırayı paylaştı. ÇBK Mersin bu oyuncuların bireysel performanslarıyla ilk beşte yer alan tek kulüp oldu.

Beşiktaş'tan Khaalia Hillsman'ın, elemelerde Basket Landes'e karşı oynanan maçta 38 sayı attığı performans en çok sayı kategorisinde ilk sırayı yer aldı.

Bu kategoride ilk 3 sırayı Türk takımlarından oyuncular yer aldı. ÇİMSA CBK Mersin'den 35 sayıyla Natasha Howard 2'nci sırayı alırken, takım arkadaşı İliana Rupert 34 sayıyla 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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