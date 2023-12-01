Türk sporcuları Short Track Gençler Dünya Kupası'nda umut verdi

Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde düzenlenen Short Track Gençler Dünya Kupası'na katılan Türk sporcular, aldıkları derecelerle gelecek adına umut verdi. Erzurum'da kamp sürecini tamamlayan Short Track Genç Milli Takımı, yarışın birinci aşamasında başarılı sonuçlar elde etti. İkinci aşama ise 02 - 03 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde ISU tarafından ilk kez düzenlenen Short Track Gençler Dünya Kupası'na katılan sporcularımız aldıkları derecelerle gelecek adına umut verdiler.

Erzurum'da kamp sürecini tamamlayan Short Track Genç Milli Takımımız 25 - 26 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ve Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde ISU tarafından ilk kez düzenlenen Short Track Gençler Dünya Kupası'nın birinci aşamasında; Toprak Efe Eroğlu 1000(1) mesafesinde 50 kişi arasından 15'inci olurken, Mehmet Talha Yıldız 1000(2)mesafesinde 39 sporcu arasından 17'inci alarak yarışmayı tamamladı. 32 ülkeden gençlerin katılım sağladığı yarışın ikinci aşaması 02 - 03 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde Elfstedenhal Buz Pistinde yapılan şampiyonada Milli Takım Kafilesi; Başkanı Özcan Işık, antrenör Burak Akar ve sporcularımız Melik Cebenay, Toprak Efe Eroğlu ile Talha Yıldız'dan oluşuyor. Kafilede bir de bir fizyoterapist bulunuyor. Genç millilerimiz ilk defa katıldıkları turnuvada güçlerini ortaya koyduklarını belirtirken, ileriye dönük madalya sözü verdiler. Leeuwarde'de İkinci Dünya Gençler Yarışması için millilerimiz hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor. - ERZURUM