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Türk Sporcular Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

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Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman gümüş, Umut Ünlü ise bronz madalya kazandı.

Portekiz'de devam eden Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman gümüş, Umut Ünlü ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira kentinde gerçekleştirilen şampiyonada erkekler S7 kategorisi 50 metre serbestte Turgut Aslan Yaraman, 27.55'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Erkekler S3 kategorisi 200 metre serbestte ise Umut Ünlü, 3.31.10'la bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Spor

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