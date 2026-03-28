13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, genç kızlar kategorisinde 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz madalya alarak toplamda 19 madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın beşinci gününde genç kızlar kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.
Yarın genç erkek sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek