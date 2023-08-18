Türk Satranç Genç Milli Takımı Dünya U16 Satranç Olimpiyatı'nda İkinci Oldu

Türk Satranç Genç Milli Takımı, Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya U16 Satranç Olimpiyatı'nda ikinci oldu. Genç milliler, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak gümüş madalyaya ulaştı.

FIDE tarafından Hollanda'nın Eindhoven şehrinde 47 ülkeden 63 takım ve 252 sporcunun katılımıyla 12-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatta, Türk Satranç Genç Milli Takımı 15 puanla gümüş madalya kazandı. Şampiyonada, birinciliği 17 puanla Çin ve üçüncülüğü ise 13 puanla Yunanistan aldı.

Genç milli takımı, Ulusal Takımlar Altyapı Menajeri FM Yasin Emrah Yağız ve Necmettin Korkmaz antrenörlüğünde (Uluslararası Usta) IM Ediz Gürel, (Kadın Usta Adayı) WCM Elifnaz Akat, IM Eray Kılıç ve dünyanın en genç IM unvanına sahip sporcusu IM Yağız Kaan Erdoğmuş'tan oluştu.

Genç milliler, turnuva sırasında ilk tur beraberliğin ardından 4 tur boyunca galip geldi. 6. turda turnuvanın en güçlü takımı olarak gösterilen Çin karşısında mağlup olan genç milliler, 7. turda Ukrayna, 8. turda Kazakistan ve son turda da Kazakistan 2 takımını yendi. Türk Satranç Milli Takımı olimpiyatta Ermenistan, Özbekistan, Ukrayna, Fransa, Hollanda ve Kazakistan takımları karşısında galip geldi.

Genç ustalar, şampiyona boyunca çok başarılı maçlara imza atarken, IM Eray Kılıç, masa derecesi elde ederek, üçüncü masa üçüncüsü oldu.

"Türk satrancı zirveye yürüyor"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda ikinci olan genç millileri kutlayarak, "Son dönemde üst üste gelen başarılarla çok mutluyuz. Alt yapıya yaptığımız yatırımın karşılığını alıyoruz. Son zamanlarda aldığımız başarılar, Türk satrancının geldiği noktayı gösteriyor. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda elde ettiğimiz 15 madalyayla kürsünün en üst basamağında yer aldık, Avrupa'nın en başarılı ülkesi olduk. Temmuz ayında Romanya'da düzenlenen Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda 12 Yaş Genel Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Kazakistan'da 2023 Dünya Okullar Takım Satranç Şampiyonası'nda, Türkiye genç milli takımı namağlup şampiyon oldu. Dünya Kupası ve Türk ustalarımızın başarılı performansı, ardından olimpiyatlar derken satrançta heyecan hiç bitmiyor. Geçen yıl Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda, satranç tarihinde ilk kez 'Olimpiyat Şampiyonu' olarak, büyük bir başarı elde eden genç millilerimiz bu yıl da olimpiyattan ikincilikle dönüyor. Turnuvada büyük performans göstererek, olimpiyat ikincisi olan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye'ye gümüş madalya getiren genç millilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Satranç otoriteleri de Türk satrancını yakından izliyor. Türkiye satrançta zirveye ilerliyor, çok daha iyi olacağız. İlk defa 4 sporcumuzla katıldığımız Dünya Kupası'nda da çok konuşulduk" diye konuştu.

Yeni bir sevindirici gelişmeyi de duyurmaktan mutlu olduğunu kaydeden Tulay, "Dünya satranç otoritelerinin katılım şartları ve kuvvet derecesi en zor turnuvalarından biri olarak gösterdiği 2023 FIDE Grand Swiss'e, Türkiye'den de 3 usta satranç sporcusunu davet edildiğini duyurmaktan çok mutluyum. Man Adası'nda, 23 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak 2023 FIDE Grand Swiss'e, milli sporcularımız (Büyükusta-Grand Master) GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve IM Ediz Gürel davetli olarak katılacak. Dünyanın en seçkin ve en üst ELO'lu sporcularının yarıştığı turnuvada, GM Mustafa Yılmaz üçüncü kez, GM Vahap Şanal ve IM Ediz Gürel ise ilk kez yarışacak. Şimdiden ustalarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Olimpiyatların favorisi olarak gösterildi

Olimpiyatta genç yıldızlarıyla dikkat çeken genç milli takım, turnuvada başlangıç sıralamasında ilk üçte yer alan favori takımlardan biri olarak gösterildi. Geçen yıl Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya U16 Satranç Olimpiyatları'nda, Türkiye satranç tarihinde ilk kez 'Olimpiyat şampiyonu' olarak, büyük bir başarıya imza atmıştı.

Hollanda'daki olimpiyata Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Çin, Hollanda, Macaristan, Özbekistan, Azerbaycan, Fransa, İsrail, Romanya, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Kanada, Ermenistan, Hindistan, İsviçre, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Litvanya, Arnavutluk, Estonya, İngiltere, Slovakya, Gürcistan, Bangladeş, Avustralya, Paraguay, Fas, Güney Afrika, Karadağ, Lüksemburg, Japonya, Uganda, Kıbrıs Rum Kesimi, Tayland, Malezya, Tayvan, Kenya, Malta, Trinidad ve Tobago ve Cayman Adaları katıldı. - İSTANBUL