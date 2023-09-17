Türk Paletli Yüzücüler Akdeniz Plaj Oyunları'nda 4 Madalya Kazandı

Yunanistan'da 4 altın madalya kazanan Paletli Yüzme Milli Takımı, yurda döndü

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Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA

Yunanistan'ın Heraklion kentinde Akdeniz'e komşusu olan 26 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye'yi paletli yüzmede temsil eden milli sporcular, 1'i altın 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak yurda döndü.

Paletli Yüzme Milli Takım kafilesi, Yunan Aegean Havayolları'nın Atina'dan tarifeli seferiyle saat 15.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Milli Takım Antrenörü ve Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün milli sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına turnuvayı ve sonuçları değerlendirdi.

Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Reşit Çevir, 3. Plaj Oyunları'ndan başarıyla döndüklerini söyledi. Çayır, "Sezonun sonu olmasına rağmen iyi bir yarış geçirdik. 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya aldık. 400 metre su üstü branşta ikincilik, 200 metre su üstünde birincilik kazandık. Kızlarda 400 metre su üstünde 3'üncülük ve 50 metrede ikincilik elde ettik. Hedeflerimizde genel sıralamada yedinci olduk. Bundan sonra daha kalabalık bir ekiple gidip daha yukarılarda sonuç elde etmek istiyoruz" dedi.

Bir altın ve bir gümüş olmak üzere iki madalya kazanan Milli yüzücü Derin Toparlak, kendi açısından başarılı bir sonuç elde ettiğini aktardı. Üçüncü kez Akdeniz Oyunları'na katıldığını belirten Toparlak, "200 metre su üstü kategorisinde birinci oldum. 400 metre su üstü kategorisinde ikinci oldum. Çok gururlu ve mutluyum. 27 Eylül'de Belgrad'ta Paletli Açık Dünya Şampiyonası var. Oraya hazırlanacağım. İnşallah oradan da madalya ile döneceğiz." diye konuştu.

Gümüş madalya kazanan Ömer Faruk Saydam ise şunları söyledi:

"Akdeniz Oyunları benim için sezonun son yarışıydı. Önce finale kaldım ve ikinci oldum. Benim ilk madalyamdı. Yeni sezonda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacağım ve hedefim dünya şampiyonasına gitmek."

Öte yandan organizasyonda 400 metre su üstü kategorisinde mücadele eden ve bronz madalya kazanan Adasu Ramazanoğlu ise, "Performansım gayet iyiydi. Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok gururlu ve mutluyum" ifadelerini kullandı.