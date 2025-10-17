Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve şu anda Romanya Milli Takımı'nın başında bulunan Mircea Lucescu, Rumen basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 80 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Alanyaspor forması giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ hakkında konuştu.

"ÜMİT AKDAĞ İLE KONUŞTUM"

Lucescu, genç futbolcuyla yaptığı görüşmeyi, "Ümit Akdağ ile konuştum, onu Romanya forması giymeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ona biraz daha düşünmesini söyledim. Hala Türkiye Milli Takımı'na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor, çünkü benimle birlikte çıkış yapan oyuncular var" ifadeleriyle anlattı.

"TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYOR"

Rumen teknik adam, Ümit Akdağ'ın kararını etkileyen nedenleri, "Ona Türkiye'de forma giymenin zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim. En azından Dragu?in dönene kadar. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Bükreş'te doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye dönmüş. Elbette köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor" sözleriyle açıkladı.

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Bükreş doğumlu olan Ümit Akdağ, futbol kariyerine Türkiye'de başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, şu anda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyiyor.

Hem Türkiye hem de Romanya pasaportuna sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, orta saha ve kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor'da 7 maçta görev aldı.