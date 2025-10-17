Haberler

Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Alanyaspor forması giyen Bükreş doğumlu Türk futbolcu Ümit Akdağ'ı milli takıma davet ettiğini ancak oyuncunun Türkiye için oynamayı tercih ettiğini açıkladı.

2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran ve şu anda Romanya Milli Takımı'nın başında bulunan Mircea Lucescu, Rumen basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 80 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Alanyaspor forması giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ hakkında konuştu.

"ÜMİT AKDAĞ İLE KONUŞTUM"

Lucescu, genç futbolcuyla yaptığı görüşmeyi, "Ümit Akdağ ile konuştum, onu Romanya forması giymeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Ona biraz daha düşünmesini söyledim. Hala Türkiye Milli Takımı'na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor, çünkü benimle birlikte çıkış yapan oyuncular var" ifadeleriyle anlattı.

Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

"TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYOR"

Rumen teknik adam, Ümit Akdağ'ın kararını etkileyen nedenleri, "Ona Türkiye'de forma giymenin zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim. En azından Dragu?in dönene kadar. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Bükreş'te doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye dönmüş. Elbette köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor" sözleriyle açıkladı.

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Bükreş doğumlu olan Ümit Akdağ, futbol kariyerine Türkiye'de başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, şu anda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyiyor.

Hem Türkiye hem de Romanya pasaportuna sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, orta saha ve kanat mevkilerinde görev yapabiliyor. Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor'da 7 maçta görev aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.