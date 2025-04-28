Türk Okçuluk Tarihinde Bir İlk: Öznur Cüre Girdi Makaralı Yay Milli Takımına Dahil Edildi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, para okçu Öznur Cüre Girdi'yi Dünya Kupası ayaklarında makaralı yay milli takımına dahil ettiklerini belirterek, "Bu Türk okçuluk tarihinde bir ilk olacak." dedi.

Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduğunu ve 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde, "yılın kadın para okçusu" ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

Öznur Cüre Girdi'nin bu başarısıyla engelli olmayan sporcuların yarıştığı alanda da mücadele edebileceğini gösterdiğini dile getiren Ergin, bundan dolayı kendisini bu alanda değerlendirme kararı aldıklarını kaydetti.

Seçmeler sonucunda makaralı yay milli takımının Hazal Burun, Begüm Yuva ve Emine Rabia Oğuz'dan oluştuğunu aktaran Ergin, "Çin'de, Antalya'da, İspanya'da gerçekleşecek Dünya Kupası ayaklarında Öznur Cüre Girdi'yi makaralı yay takımına dahil ettik. Onun bu performansını sadece paralimpik alanında değil engeli olmayan sporcularla yarışırken de görmeyi ve takımı daha güçlü hale getirmeyi planlıyoruz. Bu Türk okçuluk tarihinde bir ilk olacak. Bu şekilde katılım sağlayan dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline geleceğiz. Bu da Türk okçuluğunun gücünü göstermesi açısından önemli. " ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını sadece belli alanda ve belli sporculara yönelik yapmadıklarını dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı Türkiye'de okçuluk yapmak isteyen herkesi geliştirmek üzere kurguladık. Sporcuları motive etmek ve engellileri spora teşvik etmek açısından önemli bir karar. Türkiye'deki para okçuluk ulusal yarışmalara 50-55 sporcu ile katılım yapıyoruz. Bu katılımı 100 civarlarında çekmek istiyoruz. Öznur bu anlamda önemli bir örnek olacak. Hem başarıları hem de yaşadıklarını ifade ediş şekli çok değerli. Onun milli takım formasıyla görünürlüğünü daha fazla arttırarak, birkaç engelliyi evlerinden çıkarıp spor yapmaya ikna edebilirsek hedefimize ulaşmış olacağız."

" Okçuluk, bu hayatta sahip olduğum birçok şeyi bana kazandırdı"

Öznur Cüre Girdi de hayatının mücadelelerle geçtiğini kaydetti.

Önce hayata sımsıkı tutunarak iyileştiğini ardından da hayatın kendisine koyduğu kurallara alıştığını ve yolunun okçulukla kesiştiğini anlatan Öznur, şöyle konuştu:

"Hayatla olan mücadeleme sahada devam ettim. Okçuluğu çok sevdim, en iyisi olmak için çok emek harcadım. Karşılığını da ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil ederek aldım. Dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. Paralimpik Oyunları'nda ay-yıldızlı bayrağımızı en tepede dalgalandırma şerefine eriştim. Okçuluk, bu hayatta sahip olduğum birçok şeyi bana kazandırdı. Şimdi yine okçuluk sayesinde bir kez daha ülkemizin spor tarihine geçme fırsatı yakalıyorum. Şangay'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda makaralı yay kategorisinde tek paralimpik sporcu olarak ülkemi temsil edeceğim."

Öznur Cüre Girdi, sporun, önüne çıkan her engelin üstesinden gelebileceğini kendisine öğrettiğini anlatarak, " Spor, tüm engelleri ortadan kaldıran, bizi birleştiren, güçlendiren çok kıymetli bir güç. Şangay'da hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil ederek engellerin bir bahane olmadığını tüm dünyaya göstermek olacak. Çok heyecanlıyım. Bana güvenen ve bu tarihi olayın gerçekleşmesi için emek veren herkese, başta Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve milli takımlar teknik direktörü Göktuğ Ergin'e çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.