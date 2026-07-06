Pist Bisikleti Milli Takımı, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, 7-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Cottbus kentindeki Lausitz Velodromu'nda gerçekleştirilecek. Avrupa'nın gençler ve 23 yaş altı kategorilerindeki en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından biri olan şampiyonada Pist Bisikleti Türk Milli Takımı, Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kadrosunda; U23 Erkekler kategorisinde Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, Genç Erkekler kategorisinde ise Ege Erülkü, Mehmet Mayda, Göktürk Yüzerler ve Muhammet Umut Demircan yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Pist Bisikleti Milli Takımı'nı kamp çalışmalarında ziyaret ederek sporcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Milli takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müftüoğlu, Türk pist bisikletinin son yıllarda kaydettiği gelişimde Konya Olimpik Velodromu'nun önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ülkemizde pist bisikleti son yıllarda önemli bir gelişim ivmesi yakaladı. Sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalar ve başarılar, federasyonumuzun uzun yıllara yayılan planlı çalışmalarının ve güçlü altyapı yatırımlarının sonucudur. Özellikle Konya Olimpik Velodromu'nun ülkemize kazandırılmasıyla birlikte sporcularımız dünya standartlarında bir tesiste antrenman yapma ve yarışma imkanına kavuştu. Bu yatırım, Türk pist bisikletinde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Son dönemde elde ettiğimiz uluslararası başarılar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Konya Velodromu sayesinde Türkiye, artık yalnızca sporcu yetiştiren değil, aynı zamanda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan önemli bir pist bisikleti merkezi haline geldi. Genç sporcularımızın Avrupa düzeyinde rekabet edebilir seviyeye ulaşması, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Almanya'da mücadele edecek tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Ay-yıldızlı formamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Tüm kafilemize başarılar diliyorum."

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Programı

Almanya'nın Cottbus kentindeki Lausitz Velodromu'nda gerçekleştirilecek şampiyona, 6 gün boyunca sprint ve dayanıklılık disiplinlerinde Avrupa'nın en başarılı genç pist bisikletçilerini bir araya getirecek. Şampiyona kapsamında sporcular; takım sprinti, takım takibi, bireysel takip, scratch, eleme, keirin, omnium, puan yarışı, madison ve zamana karşı disiplinlerinde Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası programı şu şekilde:

7 Temmuz Salı

Bireysel Takip

Takım Takibi

Takım Sprinti

Eleme Yarışları

Scratch Yarışları

8 Temmuz Çarşamba

Takım Takibi

Takım Sprinti

Eleme Yarışları

Scratch Yarışları

9 Temmuz Perşembe

Takım Takibi finalleri

Sprint yarışları

Keirin yarışları

Puan yarışları

10 Temmuz Cuma

Omnium yarışları

Sprint yarışları

Keirin yarışları

Puan yarışları

11 Temmuz Cumartesi

Omnium finalleri

Sprint finalleri

Keirin finalleri

12 Temmuz Pazar

Madison yarışları

1 km zamana karşı yarışları

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı