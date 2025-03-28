Türk Hakemler FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Görev Alacak
FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör, 18-29 Haziran tarihlerinde Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde yapılacak Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda maç yönetecek.
FIBA hakemleri Özlem Yalman ve Çisil Güngör, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki Türk hakem, 18-29 Haziran tarihlerinde Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada maç yönetecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor