Türk futbolunun önde gelen isimleri halı saha turnuvasının finalinde buluştu

Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, (DHA) - Gebze'de düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Yaz Sezonu final maçıyla sona erdi. Çayırova Tren İstasyonu karşısındaki tesislerde düzenlenen organizasyona Türk futbolunun önemli isimlerinden ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye gol kralı Tanju Çolak, eski milli futbolcular Ogün Temizkanoğlu, Hami Mandıralı, teknik direktör Güvenç Kurtar, Erhan Arslan ve FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık'ın yanı sıra çok sayıda futbolsever ve davetliler katıldı.

Turnuvanın final maçında Nida Gold Kuyumculuk, Zirvem Geri Dönüşümü 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Güvenç Kurtar ile Erhan Arslan mutlu sona ulaşan oyunculara verdi. Turnuvanın kurucusu Şener Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık (GYD) yönetim kurulu başkanı Şener Yılmaz ise şampiyon takıma 30 bin liralık para ödülünü takdim etti.

Organizasyonun kurucusu ve sponsoru Şener Yılmaz, "Bu üçüncüsünü yapmış olduğumuz bir turnuva. Her sene yapmaya devam edeceğiz. Bölgemizde insanları spora alıştırmak, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için bunun iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çok da tuttu. Turnuva maçlarımız büyük bir kitle ile takip edildi. Tanju Çolak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

SAFFET SANCAKLI: BÜYÜK EMEK VERİLİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Çok güzel bir organizasyon. Bu kadar insan evinde oturacaktı. Açık havaya geldiler, sosyalleşiyoruz. Açılışına da gelmiştim. Üç aydır devam eden bir organizasyon. Büyük emek veriliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Katılan takımlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

TANJU ÇOLAK: BU TÜR ORGANİZASYONLARA DESTEK OLMAK GEREK

Turnuvanın finaline katılan Tanju Çolak, gençlerin enerjilerini sarf etmeleri gerektiği yerin spor alanları olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Yürekten tebrik ediyorum. Çocuklar yanlış alışkanlıklara dönebilir o yüzden böyle organizasyonlar önemli. Bu tür organizasyonlara destek olmak gerek. Bu tür turnuvalara daha çok sponsor bulunmalı. Çevresi gelişmiş, ünlü futbolcuların buralara mutlaka gelmesi gerek. Halk onları seviyor, görmek istiyor.?

Süper Lig'de bu sezon uygulamaya devam edilecek 8+3 yabancı kuralıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çolak, 'Bir takımda 16-17 yabancı olur mu' Bu çocuklar kimi örnek alacak? Icardi gibi bir isim örnek olabilir ama çocuklar Türk olarak kimi idol alacak?? diye konuştu.

Tanju Çolak, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk için ise Fenerbahçe ile Galatasaray'ı favori gördüğünü aktardı.

ALİ PALABIYIK: BÖYLE TURNUVALAR GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRACAKTIR

Turnuvanın final maçında düdük çalan FIFA kokartlı eski hakem Ali Palabıyık, şunları kaydetti:

'Buraya Ankara'dan geldim. Güzel bir turnuva. Elimden geldiğince katkı sağlayacağım. Bu tür organizasyonların artması gerekiyor. Çok değerli hocalarımızın, futbolcularımızın burada olması onların şevkini daha da arttıracaktır. Böyle turnuvalar gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracaktır."

Palabıyık, Süper Lig'deki tartışmalı hakem yönetimleriyle ilgili ise 'Yeni bırakmış bir hakem olarak arkadaşlarımla ilgili konuşmam doğru olmaz. Hakem arkadaşlarımın çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyaç var. Sezon yeni başladı. Hava çok sıcak belki de havanın etkisiyle böyle oldu. Umut ediyorum ki bundan sonraki müsabakalarda daha güzel olacaktır' ifadelerini kullandı.