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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna beklenmedik yanıt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerle Buluşma" programında "Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

"HER YERDE VAR"

Bir katılımcı Başkan Erdoğan'a "Futbol kulüplerimiz arasında yoğun bir tartışma var. Sizce bu tartışma Türk futbolunu nasıl etkiliyor? Ayrıca sizin takip ettiğinizi bildiğim için sizden cevabını almak istediğim bir soru var. Sizce Türk futbolunda siyaset var mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu soruya, "Siyasetin girmediği yer mi var? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor. Pazartesi günü Rizespor, Gaziantep ile oynayacak, burada. Şimdi ne diyeceğim ben? Şimdi siyasetin en popülaritesi 'iyi oynayan kazansın' derler. Burada da, iyi oynayan kazansın. Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbatur battaloğlu:

şak şakçılar devam rte kim jong gibi her kelimede alkış

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Siyaset var Trabzon u akp şampiyon yaptı basaksehiri de akp şampiyon yaptı federasyon u yiyip bitirdiler içini boşalttı akp

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıErkan Can :

çünkü reis herşeye karışıyor,futbol özerk olmalı,merkez bankası özerk olmalı,adalet bağımsız olmalı. herşey tek bir adamın tekelinde ve her alanda ülkenin suyu çıktı.

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