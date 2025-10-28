Haberler

Türk futbolunda neler oluyor? Bahis skandalı futbolculara da sıçradı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türk futbolunda neler oluyor? Bahis skandalı futbolculara da sıçradı Haber Videosunu İzle
Türk futbolunda neler oluyor? Bahis skandalı futbolculara da sıçradı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Aktif hakemler bahis oynuyor" açıklamasının ardından başlatılan soruşturma büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü incelemede yalnızca hakemler değil, 3 bin 700 futbolcunun da MASAK raporlarıyla birlikte araştırıldığı ortaya çıktı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem ve 3 bin 700 futbolcuyu bahis, şike ve kara para aklama şüpheleri nedeniyle incelemeye aldı.
  • Soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları ve bahis hesap hareketleri inceleniyor ve en az 5 yıl geriye dönük bir inceleme yapılıyor.
  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif bahis oynadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Aktif hakemler bahis oynuyor" açıklamasının ardından başlatılan soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem ve 3 bin 700 futbolcuyu MASAK raporlarıyla birlikte incelemeye aldı. "Temiz Futbol Operasyonu" adı verilen süreçte, futbolcuların bahis bağlantıları, şike ilişkileri ve kara para aklama şüpheleri üzerine yoğunlaşılıyor.

3 BİN 700 FUTBOLCU DA İNCELENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı var, 152'si aktif bahis oynuyor" açıklamaları futbol gündemini sarstı. Bu gelişmenin ardından gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya çevrildi. Başsavcılık, "kirli futbol yapılanması" iddialarını mercek altına alarak dosyayı genişletti. Savcılığın "Temiz Futbol Operasyonu" adını verdiği süreçte, yalnızca hakemler değil, 3 bin 700 futbolcunun da inceleme altına alındığı öne sürüldü

MASAK RAPORLARI VE 5 YILLIK GERİYE DÖNÜK İNCELEME

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları, HTS kayıtları ve bahis hesap hareketleri inceleniyor. Başsavcılığın açıklamasına göre, dosyada en az 5 yıl geriye dönük inceleme yapılıyor. Antalya'da Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında yapılan şikayetler sonrası açılan dosyanın da İstanbul'daki ana soruşturmayla birleştirildiği ortaya çıktı. Bu birleşmeyle birlikte, soruşturmanın kapsamı genişledi ve inceleme altındaki kişi sayısı arttı.

FUTBOLCULAR, TEKNİK EKİPLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Gazeteci Emrullah Erdinc'in haberine göre, savcılık sadece hakemlerle sınırlı kalmıyor. Şu anda 3 bin 700 futbolcu inceleme altında bulunuyor ve bu sayının ilerleyen süreçte artabileceği belirtiliyor. İnceleme, futbolcuların bahis bağlantıları, şike ilişkileri ve kara para aklama şüpheleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Ayrıca teknik direktörler ve bazı kulüp yöneticilerinin de dosyaya dahil edilebileceği öğrenildi.

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ TEMİZLİK HAZIRLIĞI

Savcılığın yürüttüğü bu geniş kapsamlı soruşturmanın, Türk futbol tarihinin en büyük denetim operasyonu olabileceği değerlendiriliyor. "Temiz Futbol" adıyla yürütülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni isimleri de kapsayacağı, bahis ve mali bağlantılara ilişkin yeni delillerin dosyaya girmek üzere olduğu belirtiliyor. Futbol camiası, soruşturmanın sonuçlarını merakla beklerken, spor kamuoyu "Türk futbolunda köklü bir temizlik mi başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye çok sert İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.