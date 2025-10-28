Türk futbolunda neler oluyor? Bahis skandalı futbolculara da sıçradı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Aktif hakemler bahis oynuyor" açıklamasının ardından başlatılan soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem ve 3 bin 700 futbolcuyu MASAK raporlarıyla birlikte incelemeye aldı. "Temiz Futbol Operasyonu" adı verilen süreçte, futbolcuların bahis bağlantıları, şike ilişkileri ve kara para aklama şüpheleri üzerine yoğunlaşılıyor.

3 BİN 700 FUTBOLCU DA İNCELENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı var, 152'si aktif bahis oynuyor" açıklamaları futbol gündemini sarstı. Bu gelişmenin ardından gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya çevrildi. Başsavcılık, "kirli futbol yapılanması" iddialarını mercek altına alarak dosyayı genişletti. Savcılığın "Temiz Futbol Operasyonu" adını verdiği süreçte, yalnızca hakemler değil, 3 bin 700 futbolcunun da inceleme altına alındığı öne sürüldü

MASAK RAPORLARI VE 5 YILLIK GERİYE DÖNÜK İNCELEME

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları, HTS kayıtları ve bahis hesap hareketleri inceleniyor. Başsavcılığın açıklamasına göre, dosyada en az 5 yıl geriye dönük inceleme yapılıyor. Antalya'da Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkında yapılan şikayetler sonrası açılan dosyanın da İstanbul'daki ana soruşturmayla birleştirildiği ortaya çıktı. Bu birleşmeyle birlikte, soruşturmanın kapsamı genişledi ve inceleme altındaki kişi sayısı arttı.

FUTBOLCULAR, TEKNİK EKİPLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Gazeteci Emrullah Erdinc'in haberine göre, savcılık sadece hakemlerle sınırlı kalmıyor. Şu anda 3 bin 700 futbolcu inceleme altında bulunuyor ve bu sayının ilerleyen süreçte artabileceği belirtiliyor. İnceleme, futbolcuların bahis bağlantıları, şike ilişkileri ve kara para aklama şüpheleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Ayrıca teknik direktörler ve bazı kulüp yöneticilerinin de dosyaya dahil edilebileceği öğrenildi.

TÜRK FUTBOLUNDA TARİHİ TEMİZLİK HAZIRLIĞI

Savcılığın yürüttüğü bu geniş kapsamlı soruşturmanın, Türk futbol tarihinin en büyük denetim operasyonu olabileceği değerlendiriliyor. "Temiz Futbol" adıyla yürütülen soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni isimleri de kapsayacağı, bahis ve mali bağlantılara ilişkin yeni delillerin dosyaya girmek üzere olduğu belirtiliyor. Futbol camiası, soruşturmanın sonuçlarını merakla beklerken, spor kamuoyu "Türk futbolunda köklü bir temizlik mi başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor.