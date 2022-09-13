Türk Futbolu Taçsız Kral Metin Oktay'ı anıyor

Oynadığı dönemde attığı gollerle hafızalara kazınan Galatasaray efsanesi Metin Oktay, 31 sene önce bugün hayata gözlerini yummuştu. Sadece Galatasaray için değil, Türk Futbolu için en önemli isimlerin arasında bulunan Oktay, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hem Galatasaraylı hem de tüm takım taraftarları içinde sevilmeye ve saygı duyulmaya devam ediyor.

"SAYGIYLA ANIYORUZ"

Galatasaray Kulübü'de efsanesini unutmadı ve sosyal medya hesaplarından Taçsız Kralın fotoğrafını yayınlayarak "Saygıyla anıyoruz..." mesajını paylaştı.

TAÇSIZ KRAL METİN OKTAY KİMDİR?

Metin Oktay (2 Şubat 1936; Karşıyaka, İzmir - 13 Eylül 1991, İstanbul), Türk futbolcu ve teknik direktör. Golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde "Taçsız Kral" lakabıyla da anılmaktadır.

3 SENEDE GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir'in yerel takımlarından Damlacık spor'da başladı. 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamasının ardından 1954-55 sezonu öncesinde İzmir spor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. 1955'te Galatasaray ile anlaştı. 1956-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken; ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Millî Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını korudu.

KARİYERİNDE SERİ A TAKIMI PALERMO VAR

1961 yılında Serie A'da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti.

TÜRK FUTBOLU'NUN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCULARINDAN

1962-63 sezonunda attığı 38 gol, onu Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu yapsa da bu rekor 1987-88 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak tarafından kırıldı. Ancak o sezon ligde tutturduğu maç başına 1,46 gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü oldu. Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.

FUTBOLCULUK'TAN TEKNİK ADAMLIĞA

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra, 1969-70 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi; fakat sezon sonunda takımın teknik direktöründe değişikliğe gidilince görevinden ayrıldı. 1972-73 sezonu başında, bu kez Bursa spor'un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperovic'in görevden ayrılmasıyla Bursa spor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü. Sonrasında ise Galatasaray'da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı.

13 Eylül 1991'de, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında vefat etti.