Türk futbolcu İlkay Gündoğan'ın golden sonra çılgınca sevinmesine tepki yağdı! Depremzedeler için hemen mesaj paylaştı

Türkiye depremde kaybettiği canlara ağlarken, Manchester City'nin Türk futbolcusu İlkay Gündoğan'ın Aston Villa maçında attığı gol sonrası sevinç gösterisinde bulunması tepki çekti. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündoğan, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası futbol dünyası tek yürek olurken, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın gol attıktan sonra sevinmesi tepki çekti.

GOL ATTIKTAN SONRA SEVİNDİ

Manchester City'nin Türk futbolcusu İlkay Gündoğan, Aston Villa karşısında takımının 2. golünü attı ve daha sonra sevinç gösterisinde bulundu. Bu hareketiyle büyük tepki çeken Gündoğan, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KALBİM HALA ACIYOR"

İlkay Gündoğan paylaşımında, "Villa karşısında evde kazanmak güzel. Ama düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışan tüm yorulmak bilmeyenlerle...Kalbim hala acıyor." ifadelerini kullandı.