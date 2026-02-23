Haberler

Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler

Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Nazillispor'u 10-0 yenerek Türk futbol tarihine geçti.

  • Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nazillispor'u deplasmanda 10-0 yendi.
  • Karşıyaka'nın Ömer Faruk Sezgin ve Yasin Uzunoğlu maçta üçer gol attı.
  • Karşıyaka, 47 yıl sonra 10-0'lık skoru tekrarladı; önceki benzer galibiyeti 1979'da Kuşadasıspor'a karşı Türkiye Kupası'nda almıştı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Türk futbolunun en farklı galibiyet rekorlarından birini kırarak Nazillispor'u deplasmanda 10-0 yenerken Altay derbisi öncesi sükse yaptı. Gençlerle mücadele eden son sıradaki zayıf rakibini tarihi skorla geçen Kaf-Kaf kendisi için de yarım asır sonra ilkleri başardı.

10-0 YENDİLER

Tarihinin en farklı skorunu egale eden Karşıyaka 47 yıl önce 19 Eylül 1979'da Kuşadasıspor'u Türkiye Kupası'nda 10-0 yenmişti. Yeşil-kırmızılılarda eşine çok az rastlanacak şekilde iki oyuncu birden hat-trick yaptı. Karşıyaka'nın golcüleri Ömer Faruk Sezgin ve Yasin Uzunoğlu 3'er gol birden attı.

Son 7 dakika içinde 4 gol birden kaydeden Karşıyaka'da ikinci yarıda oyuna giren Yasin 45 dakikada hat-trick yaptı. Yasin toplam gol sayısını da 12'ye çıkarıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü. Bu mücadeleye kadar 21 maçta 31 gol atan İzmir temsilcisi toplam gol sayısını 41'e çıkarırken, ikinci yarıda ilk kez seri yakalayıp grupta 47 puanla Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Grupta 1 Mart Pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Karşıyaka sezonun ilk yarısında son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanşta yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması

Savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Tasttan kale yapip mahalle maçı oynasak bu skoru yakalayamayiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Besiktas yillar once Adana-Demirspor'u 10-0 yenmisti.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine! Aldığı haberle havalara uçtu
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Tek hayali Galatasaray'da oynamak olan Afrikalı gence bakar mısınız

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf