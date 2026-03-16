Mazlum Kibar, Çanakkale Zaferi Anısına Guinness Rekoru Kırdı

PROFESYONEL dalış eğitmeni Mazlum Kibar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisinde, 36 saat 9 dakika 36 saniye ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Profesyonel dalış eğitmeni Mazlum Kibar, Guinness Dünya Rekorları'nın 'Soğuk Denizde En Uzun Süre Tüplü Dalış' kategorisinde gerçekleştireceği deneme için dün Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda bulunan Mimoza Plajı'nda dalış yaptı. Kibar, daha önce Norveçli dalgıç Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakika ve ardından Türk dalgıç Cem Karabay'ın 30 saat 20 dakikayla kırdığı rekoru 36 saate taşımak amacıyla 12 derece su sıcaklığındaki denize daldı. Profesyonel dalgıç Kibar, 7 metre derinlikte gerçekleştirdiği rekor denemesi süresince, suyun altında maskesini çıkararak serumlarla beslendi, düzenli aralıklarla su ve soda dolu serumlarla su ihtiyacını karşıladı, kan dolaşımı için masaj yaptırdı, zemindeki tahtaya yazdıkları notlarla iletişim kurdu. Kibar, soğuk suda en uzun süre tüplü dalış kategorisindeki Guinness Dünya Rekoru'nu 36 saat 9 dakika 36 saniye ile kırdı. Ailesi, yakınları, teknik ekipteki arkadaşları ile Portekiz'den gelen Guinness hakemi Richard Williams, Kibar'ın su altında kaldığı süre boyunca kıyıda bekledi. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası gönüllüleri de 20 kişilik ekip ile Kibar'a dalışı için destek verdi.

'HEP BİRLİKTE BİR DÜNYA REKORU KIRDIK'

Rekor denemesi için, 36 saat 9 dakika 36 saniye su altında kalan profesyonel dalgıç Mazlum Kibar, rekor denemesinin ardından yüzeye çıktığında, botla geldiği kıyıda ekip arkadaşları tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Kibar, açıklamasında,"36 saattir sudaydım. Soğuk suda en uzun süre yaşayan insan oldum. Bu rekor denemesinin oluşabilmesi için birçok devlet kurumu, eşimiz, dostumuz ve sponsorlarımız sayesinde bu iş gerçekleşti. Herkes bir olduğu için bu işi yapabildik. Allah, tüm ekibimden razı olsun. Hep birlikte bir dünya rekoru kırdık" dedi.

Guinness hakemi Richard Williams'tan belgesini alan Kibar, daha sonra sağlık kontrolünden geçti.

'BU REKOR ÇANAKKALE'YE ARMAĞAN OLSUN'

Oğlunun rekor denemesi sırasında kıyıda stres ve endişeyle beklediğini belirten Halit Kibar, "Allah'a şükürler olsun ki başardı. Bizlere büyük bir gurur yaşattı. Çok büyük emek var, çok çalıştılar ve sonunda hedeflerine ulaştılar. Rekor denemesinin, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesi de bizim için büyük bir gurur oldu. Bu rekor Çanakkale'ye armağan olsun" dedi.

Anne Hanife Kibar ise oğlunun rekor denemesi öncesi ve sonrasında endişe yaşadığını vurgulayarak, "Mazlum, ne zaman denize girse kıyıda ben nefes alamıyorum. Çok şükür sağ salim bu işin de üstesinden geldi ve bizlere çok büyük bir gurur yaşattı" diye konuştu.

AKUT KUŞADASI GÖNÜLLÜLERİ MAZLUM'U YALNIZ BIRAKMADI

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekip lideri ve profesyonel dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Mazlum Kibar ve ekibinin, rekor denemesi için uzun soluklu ve meşakkatli bir çalışma sürecinden geçtiklerini ifade ederek, "Mazlum arkadaşımız ve ekibi, rekor denemesi için 10 senedir hazırlık yapıyordu. Biz de kendisine destek olan diğer ekipler gibi, su altında dalışı en rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için destek verdik. Olası arızalar yaşanmasına karşı teknik destek konusunda yalnız bırakmadık. Çok büyük bir organizasyondu ve dev bir ekiple Mazlum ve arkadaşları, hedeflerini zaferle taçlandırdı. Başarısı çok gurur verici ve kendisini bu başarısından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı