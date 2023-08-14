Turgutreisspor Başkanı Melih Aydoğan tekrar başkan seçildi

Birinci Amatör Ligde mücadele eden Turgutreisspor Başkanı Melih Aydoğan, olağan kongrede güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Aydoğan, Turgutreissporu bir üst lige taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Birinci Amatör Ligde mücadele eden Turgutreisspor Başkanı Melih Aydoğan tekrar başkan oldu.

Turgutreisspor olağan kongresi yapıldı. Birinci Amatör Ligde oynayan Turgutreisspor Başkanı Melih Aydoğan güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Turgutreissporun birçok sorununu gideren Başkan Aydoğan "Turgutreis sporu bir üst lige taşımak için tüm imkanları seferber edeceklerini açıkladı. İkinci dönemde de başkan seçilen Akdoğan yeni yönetimini de açıkladı. Kaan Yüksel ve Kazım Özdaoğan Başkan Yardımcısı olurken 11 kişiden oluşan yönetimiyle hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. - MUĞLA