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Turgutluspor'un İsmi Değişti: 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.

Turgutluspor'un İsmi Değişti: 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.
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Turgutluspor, şirketleşme kararı alarak ismini 7 Eylüll Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirdi. Mali durumunu düzeltme ve yeniden yapılanma hedefleyen kulüp, ligin 4. haftasında ilk puanını kazandı.

Manisa'nın profesyonel liglerdeki 3 temsilcisinden biri olan ve Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor şirketleşme kararı alarak ismini 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Toprakspor ve Tukaşspor'un birleşmesiyle 1984 yılında kurulan ve bu sezon profesyonel liglerdeki 3 Manisa temsilcisinden biri olan Turgutluspor, 50 milyon TL'lik borcunun ardından geçen ay olağanüstü kurula giderek şirketleşme kararı almıştı. Alınan karar sonrası Turgutluspor'un adı 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirdi. Yeni ismiyle ligdeki mücadelesine devam edecek olan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş., yapılan değişiklikle, hem kulübün mali durumunu düzeltmeyi hem de yeniden yapılandırmayı amaçlarken, finansal açıdan da istikrara ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan yeni ismiyle 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş., ligin 4. haftasında deplasmanda Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. ile 1-1 kalarak ligdeki ilk puanını kazandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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